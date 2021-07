MDR abre inscrições para Norte sobre Desenvolvimento Sustentável

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) abriu inscrições para oficina com representantes dos estados e municípios da Região Norte que vai discutir a elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU). O evento será realizado nos dias 4 e 5 de agosto. Clique neste link para se inscrever.

O prazo de inscrições para a Oficina Norte vai até 23 de julho, às 22h. A confirmação da participação será feita até cinco dias antes da realização do evento on-line.

A coordenadora de apoio à Gestão Regional e Urbana do MDR, Fernanda Capdeville, ressalta a importância da colaboração dos mais diversos setores para a elaboração da PNDU. “A ideia é que, nestas oficinas, possa estar representada uma gama de perfil de cidades: litorâneas, turísticas, pequenos centros locais, metropolitanas, dentre outras. Só assim será possível incluir a diversidade territorial e as visões regionais e locais na formulação desta agenda que queremos para as cidades brasileiras”, afirma.

Promovida pelo MDR, em parceria com a Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ) e o World Resource Institute (WRI) Brasil, uma organização de pesquisa, esta será a quarta das cinco oficinas regionais que estão sendo realizadas em todo o País. Na sequência, ainda será realizado encontro com representantes da Região Centro-Oeste.

Os participantes das oficinas participam do processo colaborativo para formular os Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustentável (ODUS), que servirão de suporte para elaboração da PNDU.

Etapa nacional

Antes da etapa regional, o MDR também promoveu uma oficina nacional, nos dias 25 e 26 de maio. Entre os temas abordados estiveram agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação urbana e de qualidade, saneamento, desafios digitais e orçamentários, mobilidade urbana, infraestrutura e desigualdades.

Conferências livres

Após as oficinas regionais, com o objetivo ampliar a participação, serão realizadas ainda conferências livres, visando escutar diferentes segmentos da sociedade civil organizada.