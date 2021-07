Um homem que estava trabalhando no terminal urbano de Rio Branco sofreu uma parada cardíaca no dia 26 de junho e teve de ser atendido no próprio local até a chegada do socorro.

As imagens foram divulgadas neste sábado (10).

Um policial militar que estava de serviço agiu rápido e começou o procedimento de reanimação cardiopulmonar até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ronildo, o primeiro nome do trabalhador, segue se recuperando bem, segundo a PM.