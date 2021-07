Auxílio do Bem leva alívio a centenas de famílias em Rio Branco em meio à crise da Covid-19

O governador Gladson Cameli realizou a maior entrega de cartões do Programa Auxílio do Bem, nesta sexta-feira, 9, em Rio Branco. Desta vez, 452 famílias em situação de vulnerabilidade social foram contempladas com o repasse de R$ 450, que serão disponibilizados em três parcelas mensais de R$ 150.

Um dos beneficiados é Jonathan da Silva Rocha. O jovem de 25 anos de idade é casado e padrasto de duas crianças. Segundo ele, o auxílio financeiro será um importante reforço para a aquisição de alimentos. “A situação não está fácil e essa ajuda do governo chegou em boa hora. Com esse dinheiro, vou poder comprar mais comida para as minhas filhas”, disse.

O cartão também foi entregue para Organizações da Sociedade Civil. Uma delas é a Jocum (Jovens com uma Missão), que foi representada no evento por Rebeca Belon. “Para nós, o recebimento desses 12 cartões é muito significativo, porque além de nos ajudar no custeio de despesas, reconhece o trabalho que fazemos com os internos da Casa Resgate, Lar Ester e Casa do Pai”, enfatizou.

Em seu discurso, o governador Gladson Cameli destacou que sua administração não vem medindo esforços para auxiliar a população mais afetada pela crise econômica e sanitária mundial provocada pelo novo coronavírus. Segundo o gestor, o programa cumprirá o seu papel social nas 22 cidades do estado.

“O governo está trabalhando para atender mais de 18 mil famílias prejudicadas pela pandemia e que ainda não receberam nenhum tipo de ajuda. Essa é uma maneira que encontramos para estender a mão do Estado para quem mais precisa e também contribuir com o aumento das vendas no comércio local. Eu não tenho dúvidas que alcançaremos o nosso objetivo”, declarou.

Este é o maior programa estadual de transferência de renda da história do Acre. Financiado pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), o Auxílio do Bem conta com R$ 9,5 milhões em recursos, que serão repassados para até 18,8 mil famílias acreanas, além de entidades não governamentais.

“O nosso programa vem para atender os chamados invisíveis, que são aquelas pessoas que pessoas perderam seus empregos ou fecharam seus negócios durante a pandemia e não receberam nenhum tipo de auxílio. O cartão está sendo dado para quem realmente precisa”, explicou André Gustavo Crespo, gestor em exercício da Secretaria de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres (SEASDHM).

Presente no evento de entrega dos cartões, a vice-prefeita da capital e secretária municipal de Assistência Social, Marfisa Galvão, parabenizou o empenho dos servidores dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras). “Esse momento só está sendo possível graças a eles, que desempenharam um trabalho muito importante no cadastro e seleção das famílias beneficiadas. Por isso, merecem o nosso reconhecimento”, disse.

A solenidade realizada na escola estadual Marilda Gouveia Viana, no bairro João Eduardo, contou ainda com a presença do secretário de Assuntos Governamentais, Alysson Bestene; do secretário de Comunicação, Rutembergue Crispim; e do secretário de Produção e Agronegócio, Nenê Junqueira.