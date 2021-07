Já está publicado o edital do concurso Detran do Acre. O órgão abriu 62 vagas para os cargos de Orientador de Trânsito, Técnico Administrativo Vistoriador e Examinador de Trânsito.

Interessados podem acessar www.access.org.br/detran-ac entre os dias 9 de julho a 5 de agosto para realizar sua inscrição. A taxa de participação varia entre R$ 36,00 e R$ 41,00.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva no dia 12 de setembro de 2021.

Os candidatos que se enquadrarem nas regras previstas no edital podem solicitar isenção da taxa do concurso. As solicitações devem ser transmitidas via internet até o dia 12 de julho, via requerimento específico disponibilizado no portal de inscrição, com o documento físico entregue em um dos postos de atendimento listados no edital.

De acordo com o edital, para as pessoas que não dispõem de acesso à internet, haverá postos de inscrição presencial, com computadores para realização de inscrição e entrega do requerimento de isenção, durante os três primeiros dias de inscrição nos locais indicados na publicação.

Acesse o edital