N. Lima detona Bocalom: “mais de três mil demandas do povo e nada”

O presidente da Câmara de Rio Branco, vereador N.Lima (Progressistas) detonou a gestão de Tião Bocalom durante a sessão desta quinta-feira (8). O vereador explicava que, em conversas com internautas, em sua rede social, teve que esclarecer que o papel do parlamentar não é de fazer ruas ou de vacinar a população e que cabe ao Poder Executivo fazer essas ações.

“Eu não posso ir lá e ensinar como se administrar. Eu não posso fazer isso, mas nós aqui como legisladores estamos fazendo o nosso papel de fazer indicações e levando mais de 3 mil reivindicações da população em seis meses, mas porque esse montante? Porque a cidade de Rio Branco está um caos”, disse N.Lima.

N.Lima questionou a falta de planejamento da gestão de Bocalom e dos seus secretários e disse que não vê perspectiva de melhoras para Rio Branco.

“Não temos perspectivas de melhora, nós não temos nada em nossas mãos, não temos nenhum organograma de trabalho, não temos as ações da prefeitura este ano, e pro ano que vem? Porque pra esse ano ano tá zero. O nosso município ainda não apresentou um programa de tapa buraco, as ideias estão saindo aqui da Câmara, agora se estão ouvindo, eu acredito que não”.

Por fim, o progressista tratou do Projeto da redução da tarifa do coletivo e sugeriu aos pares uma análise profunda da matéria.