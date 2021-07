O Projeto ImunizaSUS abriu mais de 69 mil vagas para trabalhadores e profissionais de saúde de nível superior ou técnico e estudantes de todas as áreas da saúde para o curso “Fortalecimento das Ações de Imunizações nos Territórios Municipais”.

O curso é totalmente gratuito e online com certificado de extensão. As atividades serão realizadas na Modalidade Educação à Distância (EAD) pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) disponibilizado pelo Conasems.

Confira aqui o edital na íntegra!

As inscrições podem ser feitas até o dia 16/07 (sexta-feira) pelo site da Faculdade São Leopoldo Mandic clicando aqui.

Público-alvo:

– Trabalhadores (as) e profissionais de saúde de nível superior ou técnico;

– Auxiliares de enfermagem;

– Alunos(as) dos cursos superiores ou técnicos na área da saúde que estiverem regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas e reconhecidas pelo MEC

Pré-requisitos para inscrição:

– Ser trabalhador(a) ou profissional de saúde, de nível superior ou técnico; ou auxiliar de enfermagem; ou aluno(a) de curso superior ou técnico na área da saúde regularmente matriculado(a) em instituição de ensino credenciada e reconhecida pelo MEC.

– Atuar ou possuir interesse em aprimorar suas competências e seus conhecimentos em ações de imunização em serviços de saúde, de forma direta ou indireta;

Carga horária

A carga horária total do curso é de 80 horas, distribuídas em módulos realizados entre os meses de agosto a dezembro de 2021. Os alunos serão distribuídos em turmas de até 50 alunos e orientados por tutores.

Conteúdo

O conteúdo do curso “Fortalecimento das Ações de Imunizações nos Territórios Municipais” é elaborado de forma minuciosa por um time de especialistas em saúde pública. Nesta versão de extensão o curso vai abordar temas como aspectos epidemiológicos, bases imunológicas e epidemiológicas, história da vacinação e das doenças erradicadas, Programa Nacional de Imunizações, calendário vacinal, boas práticas de imunização, dentre outros temas importantes.

ImunizaSUS: Educação permanente, pesquisa e mobilização social

O projeto ImunizaSUS é fruto de uma parceria entre o Conasems, Ministério da Saúde e a Faculdade São Leopoldo Mandic. O primeiro curso foi lançado em março deste ano com o foco em profissionais de saúde e conta com 32 mil alunos matriculados e 16 aulas disponíveis na plataforma AVA. Além do curso, o projeto prevê uma série de ações de comunicação visando o engajamento social para conscientização da população brasileira sobre a importância da vacinação. Saiba mais sobre o projeto clicando aqui.

Assista aqui a aula magna de lançamento do ImunizaSUS

Siga o ImunizaSUS nas redes sociais: Instagram e Facebook

Confira aqui o edital para estudantes. Se você preenche os pré-requisitos, inscreva-se aqui!

Em casos de dúvidas ou se desejar mais informações a respeito, direcione os eventuais questionamentos para o e-mail [email protected]