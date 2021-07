Estado deflagra estratégia para enfrentar impactos da seca na saúde dos acreanos

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio de técnicos do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), reuniu-se na manhã desta sexta-feira, 9, para traçar critérios para enfrentamento ao período de estiagem e seca. Típicos da Região Norte, esses adventos sobrecarregam a Saúde Pública e, por isso, todos os anos os planos de contingência são atualizados de acordo com os dados e cenário atual de todo o estado.

“No período sazonal, os postos de saúde e hospitais ficam lotados e a população começa a adoecer devido à poluição do ambiente. É um conjunto de fatores perante os quais precisamos nos organizar para atender as demandas decorrentes”, explicou a apoiadora do Cievs, Milena Lopes.

O Plano de Contingência para Enfrentamento de Secas e Estiagens da Sesacre é traçado a partir do levantamento de dados referentes aos índices de queimadas, focos de incêndio, precipitação, poluição do ambiente e outros indicadores.

O plano é elaborado contemplando diferentes táticas, como educação e assistência em Saúde, para garantir que a população seja atendida de maneira célere e que também seja alertada sobre os cuidados a serem tomados durante o período.