Barros diz que serviço da Emurb tem de ser refeito no Quixadá

Na sessão desta quinta-feira (08), o vereador Arnaldo Barros líder do Podemos, usou a fala no grande expediente para reivindicar melhorias para o Bairro Vitoria na travessa Boa Sorte, estrada do Quixadá Km 2, Estrada do Calafate, Bairro Manoel Julião na travessa Conquista.

O parlamentar expôs um video com relato dos moradores pontuando sobre o descaso e abandono do poder público.

“O que a gente percebe aí são ruas com buracos, esgoto a céu aberto, sem iluminação pública, sem fornecimento de água potável, bueiros entupidos, quadra abandonadas e sem calçadas, isso não sou eu que to falando, é o povo mostrando a realidade” lamentou o vereador

Ainda sua fala, o parlamentar também voltou a cobrar melhorias para a Estrada do Quixadá km 2,5, que segundo ele, já foi realizado o serviço da EMURB, porém o asfalto já apresentada rachaduras.

‘’Nós já fizemos nossa indicação, estamos mostrando novamente que a situação e grave, a estrada do Quixadá km 2,5, e o prefeito até o momento não apresentou solução’’ Disse o vereador.