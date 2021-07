Araújo desconfia de pegadinha no PL dos Transportes em Rio Branco

Na sessão desta quinta-feira (08) o vereador Fábio Araújo (PDT) relatou as preocupações com o projeto para o transporte coletivo e defendeu o pagamento do salário aos trabalhadores do setor, bem como oferta de melhores serviços aos usuários.

“Estivemos na reunião e o que a RB Trans e o que nós colocamos é que essa ajuda financeira que garante a redução da tarifa para o usuário que ela chegue de fato no bolso do trabalhador que está com seu salário atrasado, essa é proposta. Temos que analisar se vai ter atendido, para que a gente não caia numa pegadinha” alertou o pedetista.

Ainda em sua fala, o vereador afirmou que cobrará do RB Trans uma justificativa para não reincidir o contrato e realizar uma nova licitação, umas vez que as referidas empresas nunca ofertaram serviço de qualidade para a população e cobrou celeridade na entrega da matéria.