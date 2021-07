Saldo da balança comercial do Acre cresce 51% no 1o semestre

Conforme dados publicados na última terça-feira, 6/7, pelo Ministério da Economia, em junho de 2021, o Acre exportou US$ 4,548 milhões e importou US$ 331,4 mil, resultando em um saldo na balança comercial de US$ 4,217 milhões.

Com os dados de junho, o Acre fechou o primeiro semestre de 2021 com um saldo recorde de US$ 27,114 milhões, superando em 57% o saldo do mesmo período de 2020, que foi de US$ 17,272 milhões. Castanha (21,7%), madeira e derivados (21,5%), derivados de bovinos (20%) e soja/milho (19,7%) foram os produtos que lideraram as exportações em junho.

A equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre está elaborando o Boletim do Mercado Exterior de junho, que em breve será publicado no site forumdoacre.org.br/observatorio.