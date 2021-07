Polícia recupera mobílias roubadas no 2o Distrito de Rio Branco

Ascom/Polícia Civil do Acre –

Na manhã desta terça-feira, 06, a Polícia Civil, por meio da Delegacia da 2ª Regional, cumpriu dois mandados de busca e apreensão em residências localizadas na região do 2º Distrito, onde foram apreendidas diversas mobílias que haviam sido furtadas de uma casa localizada no Belo Jardim.

A equipe de investigação tomou conhecimento dos fatos após a vítima comparecer na Delegacia da 2ª Regional e registrar boletim de ocorrência.

Durante a oitiva, foi narrado que pessoas não identificadas arrombaram a sua casa e, em seguida, subtraíram todas as mobílias.

Diante das informações, os policiais civis deram início às diligências, ocasião em que foi possível determinar os locais onde os bens se encontravam.

De posse dos mandados, diversos policiais foram até os locais para cumprir as buscas, onde foi possível recuperar quase todos os bens da vítima.

O Delegado Lucas Pereira enalteceu o trabalho da equipe de investigação da 2ª Regional.

“Graças ao trabalho dos investigadores, conseguimos recuperar quase todo o prejuízo sofrido pela vítima. Diversos bens foram restituídos, entre mesa de jantar, sofás e até lustres. Foram necessárias duas viaturas para transportar os objetos para a delegacia. Seguiremos com as investigações para localizar os autores do crime e o restante dos bens subtraídos”, ressaltou Lucas Pereira.