Neném sobre Gladson: “povo não aguenta mais tanta gracinha”

Em pronunciamento na sessão remota desta quarta-feira (7), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Neném Almeida (Podemos) fez inúmeras críticas ao governo do Estado. Segundo o parlamentar, a pandemia ajudou a esconder a falta de gestão do governo de Gladson Cameli (Progressistas).

“A pandemia está passando e as desculpas vão acabar. As eleições estão chegando e não vai ter mais justificativas. Gladson Cameli chegou com a solução dos problemas da era petista, chegou como revolucionário, mas essa tese caiu por terra. O que ele virou foi o rei do meme, o homem engraçadinho, legalzinho, que faz todo mundo rir. Ele faz de tudo, menos governar o Estado”, disse.

Neném Almeida chamou, ainda, a atenção do governo para o desemprego no Estado. “Vai ter uma hora que a fome, o desemprego e a miséria que assolam o nosso Estado, principalmente na capital acreana, virão à tona. As pessoas voltaram a pedir nos semáforos. Não estou aqui para defender A ou B, até porque não estou fechado com nenhum candidato ao governo. Por isso mesmo, não vou aceitar que ninguém engane o povo com pesquisa falsa. Não vou aceitar que ludibriem o povo para poder conquistar mais quatro anos de mentira. Chega”, finalizou o parlamentar.