O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra), concluiu a reforma e adequação do prédio anexo ao Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into-AC), em Rio Branco. O local reformado foi entregue para a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), após o investimento de R$ 860 mil.

A obra conta com a instalação de 36 leitos, com pontos de oxigênio, pois inicialmente estava destinada a se tornar um hospital de campanha para pacientes diagnosticados com Covid-19. Com a diminuição no número de casos no estado, o prédio deverá abrigar um pronto-socorro ou uma central de reabilitação pulmonar. A Sesacre ainda está analisando de que forma o espaço será utilizado.

“A obra foi iniciada no momento de pico da pandemia, mas agora já tivemos redução dos casos. Entregamos a obra para a Sesacre, que irá realizar a instalação dos móveis e centrais de ar condicionado”, destacou o titular da Seinfra, Cirleudo Alencar.

A previsão é que até o mês de agosto sejam definidas as funcionalidades da obra, para que a população possa usufruir a nova unidade de saúde.