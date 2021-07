O Sesc do Acre divulgou nesta quinta-feira (8) imagens da usina fotovoltaica instalada no Centro de Turismo e Lazer em Cruzeiro do Sul. “Está linda! Em breve, nós, do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac do Acre vamos inaugurar a obra”, disse a Federação do Comércio do Acre, em nota.

“Sustentabilidade é a forma de convivermos no nosso planeta e, principalmente, respeitá-lo”.

Veja as imagens: