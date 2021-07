Cidade de Bauru (SP) agradece Marcio Bittar por emenda de R$300 mil

A prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (Patriotas), interior de São Paulo, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 8, para agradecer a diversos parlamentares pelo envio de recursos ao município.

No entanto, no agradecimento um rosto chamou atenção, já que tratava do senador do Acre, Márcio Bittar (MDB), que na publicação da prefeita, aparece como o parlamentar que destinou R$ 300 mil ao município. Na publicação, a gestora afirmou que os recursos são para custeio e equipamentos e já constam no Fundo Nacional de Saúde (FNS).

A situação chama atenção já que o senador se elegeu pelo Acre, mas a cidade que ganhou o repasse fica a 2.749 km do Estado. Em maio, o Estadão revelou que Bittar enviou R$ 50 milhões do Orçamento Secreto para municípios do Ceará e Goiás.

Segundo a reportagem dos jornalistas, Vinícius Valfré e Breno Pires, parlamentares aliados do presidente Jair Bolsonaro, destinaram R$ 181 milhões para regiões aleatórias, fora de suas bases, em esquema montado pelo governo em troca de apoio.

Na época, Bittar afirmou que todo recurso do Governo Federal é disputado por diversos lugares do Brasil e que como relator e vice-líder do Governo no Senado procurou atender a todos na medida do possível.

Por ac24horas