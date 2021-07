Campanha alerta 19 mil acreanos para 2a dose da vacina contra Covid-19

Apenas a partir do final de agosto é que o Programa Estadual de Imunização saberá ao certo se há acreanos sem tomar a 2ª dose da vacina contra a Covid-19. A grande diferença entre doses recebidas e aplicadas se dá na maior parte pelo longo prazo entre uma dose e outra -há fabricantes que orientam até três meses para a aplicação da 2ª dose.

“Hoje já sabemos que pelo menos 19 mil pessoas precisam ser vacinadas com a 2° dose mas se este número vai aumentar ou diminuir somente em agosto”, disse nesta quinta-feira (8) a diretora do PNI, Renata Quilles.

O Ministério da Saúde lançou campanha para incentivar a população a tomar a segunda dose da vacina Covid-19.

“Nós sabemos que a imunização contra o Covid-19 é a principal arma para conter o caráter pandêmico dessa doença. É fundamental que a população brasileira que tomou a primeira dose da vacina volte para tomar a 2ª dose. Só assim a imunização estará completa”, afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

No Brasil, cerca de 3,4 milhões de pessoas ainda não retornaram aos postos de vacinação para tomar a segunda dose. Além disso, é importante reforçar que mesmo as pessoas que já estão imunizadas ainda precisam seguir com os protocolos de segurança como o uso de máscaras e o distanciamento social.