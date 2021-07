Bolsonaro envia ao Congresso projeto que dá mais segurança jurídica a conselhos

Presidente Jair Bolsonaro assinou, na última terça-feira (6), mensagem que encaminha ao Congresso Nacional Projeto de Lei que dá respaldo e segurança jurídica à profissão de Educação Física. A iniciativa busca aprimorar as normas que regulam os Conselhos Federal e Regionais de Educação Física.

O projeto tem como objetivo oferecer segurança jurídica à manutenção e ao funcionamento desses conselhos, que tem, entre as funções, supervisionar e fiscalizar a atividade profissional.

O Projeto de Lei é mais uma iniciativa do Governo, que vem investindo no esporte e, segundo o Ministério da Cidadania, alguns dos projetos prioritários no setor são o Segundo Tempo e o Forças no Esporte para alunos da rede pública de ensino. Outros programas são o Vida Saudável, que atende a terceira idade, e o Estação Cidadania, que oferece modalidades esportivas e atividades físicas a toda a comunidade.

O Estação Cidadania já inaugurou 47 estações esportivas, 33 delas desde 2019. A meta do Ministério da Cidadania é chegar a 115 em todas as regiões do país.

“Uma população saudável pratica esporte. Uma nação responsável conta com educação física para evitar que nossos jovens sejam expostos a mazelas como as drogas e a criminalidade. Estamos juntos com o Poder Público e os profissionais da Educação Física na construção de um país mais justo com desenvolvimento humano”, ressaltou o ministro da Cidadania, João Roma.