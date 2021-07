O deputado Chica Viga propõe, em PL apresentado nesta quarta-feira (7) na Assembleia Legislativa do Acre, regular a convalidação de serviços no sistema de saúde do Estado, facilitando o acesso do cidadão ao atendimento.

O deputado leu em sessão virtual da Aleac os detalhes do projeto e avalia como importante para que os usuários

“Vai beneficiar várias pessoas”, disse ele, relatando que por falta de um exame um paciente está há dias esperando por atendimento abrigado na Casa Amigos do Peito, em Rio Branco.