NA ELEIÇÃO do próximo ano, se mantidos os nomes até aqui anunciados, teremos o maior número de candidatos já registrados no estado, disputando uma única vaga para o Senado.

O fato é bom, por dois aspectos: o eleitor fica com um maior leque de opções para escolher em quem vai votar; e, os que estão se lançando como candidatos, são todos qualificados. Será, pois, uma disputa interessante, com diferentes perfis ideológicos, passando pela direita, pelo centro, e chegando na esquerda.

Tudo o que se projetar este ano sobre o resultado, favoritismo, é prematuro, porque eleição se decide durante a campanha. Sanderson Moura (PSOL), Márcia Bittar (sem partido), Minoru Kinpara (possivelmente pelo PSD), Vanda Milani (PROS), Jorge Viana (PT), Alan Rick (DEM), são os seis nomes que estão postos até o momento.

Comecem a fazer as suas apostas em cima destes nomes. E, se aguardar a campanha de 2022, ninguém é dono dos votos.

FACTÓIDE ELEITORAL

O BOLSONARO teve vários mandatos de deputado federal, se elegeu presidente, com as atuais urnas eletrônicas. Nunca protestou. Só agora, mal nas pesquisas, descobriu que sem o “voto impresso” será roubado. É o tipo do factoide eleitoral da hipocrisia.

NÃO GANHOU NADA

NÃO SEI QUEM aconselhou o governador Gladson a retirar as máquinas do governo da prefeitura de Sena Madureira. Mas, foi um mau conselheiro. O ato será explorado politicamente contra ele junto aos moradores da zona rural do município. Não ganhou nada com isso.

NÃO FOI UM BOM NEGÓCIO

A briga do secretário de Agricultura, Nenê Junqueira, com o deputado Jonas Lima (PT), não somou nada para o gestor. Jonas tem uma tribuna e vai futricar seu trabalho.

PAPEL PARLAMENTAR

É papel do parlamentar cobrar ações de quem está no poder, e foi justamente o que fez o deputado Jonas Lima (PT), ao criticar a inércia da secretaria de Agricultura.

CAMPANHA VAI DITAR

PODE-SE no momento até se fazer projeções sobre a disputa do Senado, mas nada que possa ser preciso. O que vai definir a disputa é a campanha e as suas nuances.

MUDA TUDO

TODA CAMPANHA é imprevisível. Um candidato está liderando as pesquisas, mas pode surgir um fato novo negativo, que lhe joga da cabeça da disputa para a rabeira. Já vi dezenas de “favoritos” serem derrotados.

JACARÉ-AÇU

O COMENTÁRIO, eu ouvi ontem de um importante governista: “Crica, o MDB é como Jacaré-Açu, comendo e chorando. Tem duas secretarias, CECs, mas todos que têm votos no partido ficaram contra o Gladson. Pode?”

DESLOCADO NO GOVERNO

EM qualquer conversa com o deputado José Bestene (PP) se sente que ele está deslocado de qualquer influência no governo Cameli. Bestene esperava ser protagonista.

ESPERAVA O ACOLHIMENTO

Bestene não é muito de reclamar, mas se pode deduzir que ficou decepcionado, porque esperava ser guindado como candidato à PMRB do governo, e isso não ocorreu.

CONVICTO QUE GANHA

MESMO com farta jurisprudência contra, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) está convicto que a justiça federal manterá a decisão da ALEAC, de contratar médico sem CRM. Fosse o Magalhães, não ficaria tão otimista.

QUANDO A JANELA VIER

FORA de cogitação a permanência da deputada federal Mara Rocha no PSDB, sua ida para o PL está sacramentada, já trabalha até chapa. Aguarda só a abertura da janela de transferência para se filiar à sigla.

PREOCUPAÇÃO TUCANA

QUEM tem de ficar preocupada é a direção do PSDB, que perde uma puxadora de votos para deputado federal, na eleição do próximo ano, em tempos de vacas magras.

CARTÃO VERMELHO

ESTÁ ficando cada dia mais apertada a situação de deputados eleitos por pequenos partidos, que prometem não dar legenda a quem tem mandato. Pedro Longo (PV), André da Farmácia (REPUBLICANOS) e Marcos Cavalcante (PTB), já receberam cartão vermelho dos seus partidos.

TINHA O QUE DAR

A DIFICULDADE do PT de montar uma chapa forte para deputado federal em 2022, é que não tem mais cargo para dar e nem o poder, como atrativos para candidatos.

NEM O VENTO

APENAS com Raimundo Angelim, Sibá Machado e Léo de Brito como puxadores de votos, o PT terá dificuldade de chegar a uma estimativa de 39 mil votos e eleger um deputado federal, quanto mais dois. Os tempos são outros. Eleição fora do poder, para quem já esteve no poder, é uma barra. Nem o vento bate nas costas.

COM SENTIDO

COM muito sentido a reclamação feita pelo deputado Jenilson Leite (PSB), em pré-campanha nos municípios para o governo, de não ser incluído na pesquisa do Data-Control. Em pesquisas domésticas, ele aparece bem.

DEUS NOS ACUDA

A TÁBUA de salvação pela qual lutam os pequenos partidos é a adoção da chamada “Federação”, que permite a fusão partidária. Sem isso será um Deus nos acuda, terão que montar chapas próprias, e não é fácil.

FIM DAS SIGLAS DE ALUGUEL

A MANUTENÇÃO da proibição de coligações partidárias na eleição do próximo, terá o condão de reduzir ainda mais as chamadas “siglas de aluguel”

CAUSADO DESGASTE

PODE não chegar a nenhuma punição, pois, para o resultado do trabalho virar processo, dependerá do MPF apresentar Denúncia e um Juiz acatar, mas a “CPI da Pandemia”, tem desgastado o presidente Bolsonaro.

MÉRITO QUE NÃO SE TIRA

SE MAIOR número famílias acreanas não estão chorando seus mortos, isso deve-se ao governador Gladson não ter embarcado na chanchada negacionista da ciência do Bolsonaro, de combater o Covid-19, com Cloroquina.

FRASE MARCANTE

“Nós temos cabeça pela mesma razão que o prego: para não ir longe demais”. (Ditado norte-americano).