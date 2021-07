Transformação digital: Acre é o 2º que mais avançou no País entre 2020/21

O estímulo do governo brasileiro à transformação digital dos Estados já apresenta resultados positivos e o Acre é o 2º no ranking dos que mais evoluíram entre 2020 e 2021. A nota final do Acre evoluiu de 9 pontos para 36 pts em um ano.

É o que demonstra a edição de 2021 do Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital, desenvolvido em âmbito nacional pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC).

Na análise do trabalho desenvolvido nas UFs entre janeiro de 2020 e abril de 2021, a nova edição do Índice levanta questões referentes à maturidade digital do Brasil. O estudo determina a pontuação entre 0 e 100, dividida em três dimensões: 1. Capacidades para a Oferta Digital de Serviços e 2. Oferta de Serviços Digitais – que, juntas, correspondem a 90% da nota; e 3. Regulamentação sobre Modernização para Oferta de Serviços Públicos, correspondendo aos 10% restantes.

O relatório, que mensura a oferta de serviços digitais por todos os Estados foi apresentado nesta sexta-feira (2/7) durante a 153ª Reunião Ordinária do Conselho das Associadas da Abep-TIC, em Brasília. Ao todo, 25 UFs melhoraram a pontuação geral das dimensões avaliadas, em comparação à edição do ano anterior. Os principais destaques na oferta atual de serviços públicos digitais são Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Espírito Santo. Além do Acre, os maiores avanços de um ano para o outro são atribuídos ao Amazonas e Mato Grosso.

O estudo foi realizado por meio de um questionário, enviado às Entidades Estaduais de Tecnologia e Comunicação das 27 UFs. O Rio Grande do Sul assumiu a liderança desta edição com 91 pontos totais, seguido da Bahia (87,25) e Paraná (86,25). O Distrito Federal, por enviar os resultados após o prazo, não foi considerado para o relatório.

Além da pontuação numérica, o relatório também indica uma classificação geral com base na pontuação. Acima de 90 pontos (Ótimo); entre 70 e 90 pontos (Muito Bom); entre 50 e 70 pontos (Bom); entre 30 e 50 pontos (Regular), e abaixo de 30 pontos (Ruim). Na nova edição, é possível analisar os avanços em cada UF por meio da comparação com a pesquisa anterior. (Com ME)