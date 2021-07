Oposição quer apurar paradas de ônibus em linha sem coletivo no Acre

O deputado Roberto Duarte disse nesta quarta-feira (7) que o colega Daniel Zen levantou questão acerca do ponto de ônibus que custou R$400 mil em comunidade de Rio Branco.

“A defesa dos cargos comissionados foi tão gritante que nesse mato tem coelho”, disse, desconfiado. Segundo ele, o subsecretário justificou a obra como necessária para desvio de esgoto na região, zona rural.

“Onde tem esgoto na zona rural de Rio Branco? E foi mais além: a obra tirou as crianças da lama e da poeira. Quer dizer: as crianças estão flutuando sobre o ramal”, ironizou.

Nas redes sociais informam que foram construídos 18 portais iguais. Depois, o secretário disse que foram 22. “Calcule, são R$7,2 milhões. Será que não temos outras prioridades?”, questiona o deputado do MDB, apresentando ao mesmo um cenário de caos nas escolas públicas.

“Tem caroço nesse angu, tem coisa errada e nós precisamos investigar”, disse, instigando o Líder do Governo a se pronunciar sobre o tema.

O deputado Edvaldo Magalhães disse que o pessoal do governo quer chamar de portal a obra mas é um abrigo. “400 mil reais para fazer um puxadinho numa escola que falta banheiro, muro…”, disse. Apareceu, segundo ele, o projeto é feio e cafona, além de caro -e foi visto como uma oportunidade de ganhar dinheiro.

“Tem a ver com negócio da educação, como foram outros”, disse Magalhães.

De seu lado, o Líder do Governo levou à Aleac imagens reforçando o conceito do portal. “Dignidade para alunos e professores”, disse, afirmando que ou há poeira ou chuva e com esse portal se realizam obras de pavimentação em alguns com base e sub base, mais calçadas, escoamento de águas pluviais -benefícios que se agregam.

“Foi mão-de-obra na própria comunidade, injeção de recursos na economia”, disse, reafirmando que as escolas estão sendo privilegiadas -e, por isso, cumprimentou o governador Gladson Cameli.

“Esse projeto tem sim um contexto muito importante: gerou renda e trouxe dignidade”, afirmou, rechaçando o descrédito imposto pela oposição ao projeto.

Longo convidou os colegas a irem visitar as obras. “Todos os diretores estão pedindo esses portais em suas escolas”, declarou.