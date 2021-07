Com o objetivo de atender as necessidades da rede municipal de ensino, a Prefeitura de Manoel Urbano, no estado do Acre, divulgou nesta quarta-feira (7) um novo Processo Seletivo para contratar bolsistas, a fim de atuarem na educação infantil em regime semipresencial, com atendimento domiciliar em áreas rurais de difícil acesso.

Conforme o documento, há cinco vagas em aberto no programa Caminhos da Educação do Campo: Primeira Infância, sendo elas: Seringal Livre-nos-Deus, no alto Rio Purus (1), BR-364, km 16 sentido Feijó, Ramal da Cigana (1), Seringal do Itaúba, baixo Purus (1), Seringal Samaúma Nova, alto Purus (1), seringal São Salvador, baixo Purus (1).

Podem se inscrever candidatos que tenham idade mínima de 18 anos, ensino médio completo ou que tenham experiência comprovada na área, que residam na comunidade em que as crianças serão atendidas, ou que tenham disponibilidade para permanecer nos locais e tenham afinidade com criança.

O agente educador deve desenvolver as propostas pedagógicas em consonância com os direcionamentos da Base Nacional Comum Curricular, bem como o Currículo Único de Referência do Estado do Acre.

Quando contratados estes servidores devem atuar em jornadas de 25 horas atividades, sendo cinco horas diárias a ser executada das 7h às 17h, e farão jus a remuneração no valor de R$ 600,00.

Interessados em participar devem se inscrever entre os dias 8 e 9 de julho de 2021, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na secretaria municipal de educação, localizada na Rua Valério Caldas de Magalhães, s/nº, centro.

Este Processo Seletivo válido por seis meses será realizado mediante análise de currículo provavelmente no dia 12 de julho de 2021, e entrevista escrita em 21 e 22 de julho de 2021.

Para mais informações acesse aqui o edital completo

