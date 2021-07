O deputado Jonas Lima disse nesta quarta-feira (7) que o setor rural do Acre que representantes de verdade se ergam em seu favor.

Ele relatou o que ouve nos sindicatos e associações: dificuldade em relação ao licenciamento ambiental é frequente.

“Gostaria que olhassem com carinho para o licenciamento”, disse. “Nós só conseguimos avançar o setor rural se todos estiverem juntos”, disse, citando organismos como o Ministério Público essencial no processo para desembargar todas as dificuldades.