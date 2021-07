Com o objetivo de discutir ações e propor melhorias ao plano de governo elaborado para a administração de Gladson Cameli, secretários, diretores e presidentes dos órgãos estaduais reuniram-se nesta quarta-feira, 7, na Filmoteca da Biblioteca Pública Estadual, em Rio Branco. Na oportunidade, os gestores apresentaram os principais avanços e metas em suas pastas.

Cumprindo agenda em Brasília (DF), o governador Gladson Cameli participou do encontro por videoconferência. O chefe do Poder Executivo relembrou os compromissos firmados para melhorar a vida da população acreana e reafirmou sua disposição para que todas as promessas sejam cumpridas.

“O povo me deu a oportunidade de ser governador do estado, e todos os dias procuro honrar essa confiança. Temos trabalhado muito para melhorar a saúde, educação, segurança pública e infraestrutura e criar todas as condições necessárias para construir um Acre com mais oportunidades para todos”, afirmou.

Para dar ainda mais transparência a suas ações, o secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão, explicou que o Estado estuda a implantação de uma ferramenta virtual para que a população acompanhe o andamento das propostas contidas no plano de governo.

“A proposta é criar um ícone em todos os portais dos órgãos do Estado, para que o cidadão possa acompanhar a execução do nosso plano de maneira acessível. Ao mesmo tempo em que damos transparência às nossas ações, estamos prestando contas à sociedade”, pontuou.

Nos próximos dias, uma nova reunião será realizada, então com a presença do governador Gladson Cameli. Um amplo relatório das atividades de cada secretaria será apresentado ao gestor, assim como o cronograma de metas e investimentos programados até o fim de 2022.

“Avalio este encontro de maneira muito positiva. Além de mostrar o alinhamento da gestão no planejamento e execução do plano de governo, também deixa claro o compromisso assumido pelo governador Gladson Cameli, de melhorar a vida da população”, destacou Rutembergue Crispim, secretário de Comunicação.