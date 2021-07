Em junho, 60 cirurgias são realizadas em mutirão de otorrino

Há um mês o mutirão de otorrinolaringologia da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, realiza intervenções cirúrgicas para retirada de amídalas e de adenoides em crianças e pré-adolescentes entre 6 e 14 anos.

A instituição está empenhada em reduzir as demandas represadas em diversas especialidades, sobretudo as decorrentes de anos anteriores, como os registros de cirurgias protocoladas na Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) nos anos de 2015 e 2016.A pandemia do coronavírus prejudicou os atendimentos assistenciais e intervenções cirúrgicas no âmbito hospitalar da unidade em 2020. Entretanto, o Centro Cirúrgico tem feito, diariamente, de 25 a 30 procedimentos. Entre as cirurgias eletivas, o mutirão de otorrino é realizado às segundas e terças-feiras.

Em alguns casos, a remoção de adenoide (“carne esponjosa”) e amídalas pode ser realizada em um mesmo tempo cirúrgico. A cirurgia, realizada por um otorrinolaringologista é simples e não é demorada, demorando de 30 a 45 minutos, sob anestesia geral.

Na segunda-feira, 5, a mãe de Apolo Silva Meireles esperava ansiosa pela cirurgia de retirada de adenoide e amídalas na unidade. “Toda vez que meu filho ‘gripava’ ficava ruim da garganta e tinha febre alta. Ele sempre teve dificuldade pra dormir, por isso levei ao médico, e no posto de saúde me encaminharam para a Fundhacre. Há quatro anos esperava por essa cirurgia”, relatou a mãe, Eli da Silva.

Em junho, o mutirão de otorrino contabilizou 60 intervenções cirúrgicas. São inúmeras crianças que poderão ter uma melhora na qualidade de vida, além de aproveitar a infância sem tantas preocupações e idas ao hospital.