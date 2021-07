Em Cruzeiro do Sul, SEE avança com plano de retomada presencial

A coordenação do Núcleo de Educação de Cruzeiro do Sul realizou na manhã desta quarta-feira, 7, reunião com equipes gestoras e coordenadores pedagógicos das escolas que atendem do 1º ao 9º ano na região. O encontro teve como objetivo alinhamento no retorno e continuidade das aulas do calendário escolar 2021. A atividade foi realizada no auditório do núcleo.

A pauta incluiu os calendários escolares, formação, quadro de horários online e presenciais, fornecimento de fotocópias, adequação da carga horária do ano letivo e aprovação do guia e plano de retorno às atividades presenciais.

Conforme destacou Ruth Bernadino, coordenadora estadual de Educação em Cruzeiro do Sul, a realização do encontro é importante para dar sequência aos trabalhos de forma planejada e adequada após a greve, a fim de oferecer sempre o melhor para os alunos e profissionais da Educação.Sobre a continuidade do ano letivo, a coordenadora de Ensino, Rocinete Santos, salientou a importância da manutenção do compromisso dos servidores com a Educação, e a necessidade de estar sempre focado, disponível, sendo demandado um esforço para acompanhar as adaptações que a pandemia tem exigido de todos.