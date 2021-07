Duarte diz que petismo no governo gera obras como a parada de ônibus

O deputado Roberto Duarte disse nesta quarta-feira (7) que a parada de ônibus instalada em local onde não há linha de ônibus é uma obra maior que a escola ao seu lado.

“É uma aberração. Se eu fosse o senhor Pedro Longo não faria a defesa dessa aberração”, disse. “Essa escola é de madeira e não tem condições de receber os alunos e tem uma jeringonça na frente”, criticou.

Duarte diz que não pode admitir uma obra “faraônica” como essa -mas comparou o governo de Gladson Cameli com os da extinta Frente Popular do Acre. “Essas obras não poderiam deixar de ser assim”, disse, relacioando a problemática obra com o grande número de ex-integrantes do governo passado na gestão atual.

Duarte também comentou a situação do núcleo de Educação de Xapuri, onde terceirizados acusam a gestora de assédio moral -tudo para comparar com a denúncia da parada de ônibus de R$400 mil.

“Pelo tanto de petista que tem no atual governo não tem jeito de ser diferente”, declarou, ironizando o fato do Líder do Governo ser do Partido Verde, que integrou a FPA.