Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) realiza uma série de obras de manutenção ao longo das rodovias federais do Estado do Acre. Na BR-364/AC, por exemplo, as equipes da Autarquia executam a recuperação de pontos críticos, o remendo profundo e a troca de solo. Os trabalhos acontecem do km 156 ao km 179, localizados entre os municípios de Bujari até Sena Madureira. Os investimentos nessa rodovia giram na casa dos R$ 60 milhões em 2021.

Ao mesmo tempo, o DNIT faz o revestimento de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), a fresagem e o remendo profundo, do km 234 ao km 290 da BR-317/AC, entre as cidades de Xapuri a Epitaciolândia. Aqui, os investimentos nessa rodovia são de R$ 40 milhões durante todo o ano.