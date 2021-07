Produção intensiva de leite e carne em pasto” é o tema do Dia de Campo Virtual que será realizado nesta sexta-feira (8), a partir das 18 horas, horário de Brasília. O evento é uma ação em conjunto com as Unidades da Embrapa: Acre, Agrossilvipastoril, Cerrados, Gado de Corte, Gado de Leite e Pecuária Sudeste e a Associação para fomento à pesquisa de melhoramento de forrageiras (UNIPASTO).

Em formato totalmente digital, serão três estações por meio de vídeos gravados pelos pesquisadores: a primeira com foco em “Novas tecnologias para produção intensiva de leite e carne em pasto”; a segunda sobre “Mercado de forrageiras, qualidade das sementes e da semeadura Estação”; e a terceira voltada para “Manejo de forrageiras em sistemas ILPF”. Após as apresentações das estações, será feita uma mesa redonda composta por especialistas para debater o tema e esclarecer dúvidas. As perguntas feitas através do chat disponível para interação ou enviando antecipadamente conforme as perguntas.

O pesquisador da Embrapa Acre, Carlos Mauricio de Andrade participa da primeira estação com a palestra: “BRS Zuri: produtividade e adaptação em pastagens na Amazônia”, mostrando a adaptabilidade da cultivar em solos propícios ao encharcamento na época de chuvas.

BRS Zuri

Desenvolvido e lançado pela Embrapa em 2014, o capim BRS Zuri mostrou grande adaptabilidade para as áreas onde ocorrem encharcamento do solo, como na Região Amazônica. Essa variedade além de ser produtiva, tem alto valor nutritivo e se estabelece fácil.

“No Acre, os experimentos demonstraram que a adaptabilidade ao encharcamento é o fator mais interessante do Zuri porque chove muito e os solos são de baixa permeabilidade. Além disso, não registramos ataques severos de pragas e doenças no estado”, afirma o pesquisador da Embrapa Acre Carlos Maurício de Andrade.

O evento será transmitido pelos perfis da Embrapa no YouTube. Faça sua inscrição gratuita no site da Embrapa Gado de Leite.