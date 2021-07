O deputado Leo de Brito (PT-AC) afirmou nesta terça-feira (6) que as explicações do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, sobre uma audiência realizada entre ele, os donos da empresa Gramazini Granitos e Mármores Thomazini e o filho mais novo do presidente Bolsonaro, Jair Renan, colocou definitivamente a Presidência da República na investigação do esquema de tráfico de influência no ministério.

Segundo reportagem do jornal O Globo, publicada em março deste ano, Jair Renan recebeu um carro elétrico avaliado em R$ 90 mil da empresa e, um mês depois do presente, em outubro de 2020, o encontro ocorreu no ministério.

Durante a reunião na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara, realizada a pedido de Leo de Brito para obter esclarecimentos do ministro sobre o caso, Rogério Marinho tentou minimizar a importância do encontro com os empresários e Jair Renan. Segundo ele, na audiência a empresa apenas apresentou uma inovação tecnológica para área da habitação. Rogério Marinho disse que somente durante a audiência ficou sabendo que o jovem que estava com os empresários era filho do presidente Bolsonaro.

Apesar de apresentar o caso como um fato corriqueiro, Rogério Marinho revelou que o pedido para a realização da reunião no ministério foi feito por um assessor da Presidência da República.

O deputado Leo de Brito disse que as explicações do ministro não convenceram e ainda envolveram a Presidência da República diretamente no escândalo.

“O ministro não convenceu, pelo contrário. A resposta dele jogou mais lenha na fogueira ao afirmar que a reunião, com a empresa e o Jair Renan, foi solicitada por um auxiliar do presidente da República, isso após o filho do presidente ter sido presenteado com um carro elétrico no valor de R$ 90 mil. Esse assunto precisa ser aprofundado pelo Ministério Público Federal. Eu vou apresentar um requerimento de informação para que a Presidência da República esclareça por que fez o pedido de audiência no Ministério do Desenvolvimento Regional”, explicou Leo de Brito.

Negócios suspeitos

O Ministério Público Federal (MPF) já instaurou procedimento preliminar para apurar “possíveis crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro” em relação a esse caso. Denúncias veiculadas pela imprensa no ano passado apontaram que Jair Renan também teria intermediado junto ao governo uma redução no Imposto sobre Produtos industrializados (IPI) para o setor de videogames.

Em agosto do ano passado, o filho mais novo de Bolsonaro participou de reunião com o secretário de Cultura, Mário Frias, para tratar do “futuro dos e-Sports”. No mês de outubro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a redução do IPI para videogames. No mesmo mês, Jair Renan inaugurou um “escritório de empreendedorismo” localizado no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.

Assessoria PT na Câmara