O deputado Daniel Zen relatou nesta terça-feira (6) sobre as viagens que tem feito pelo interior. Em alguns espaços públicos, diz ele, o matagal já tomou conta em Porto Walter. “O hospital só tem um médico de plantão”, disse Zen.

As pessoas passam até quinze dias sem médico na cidade.

Zen também comentou acerca do pequeno efetivo policial em Porto Walter. A PM atende em espaço inadequado.

“É necessário um ambiente melhor para a PM”, disse Zen, lembrando que a região tornou-se porta de entrada do narcotráfico.

Zen discorreu sobre o assédio moral no núcleo de educação em Xapuri. Segundo ele, a coordenadora disse aos terceirizados que saiam em caso de insatisfação.

“Foi um tratamento com desdém e certa dose de deboche’, disse o deputado do PT.

Segundo ele, uma parada de ônibus custou quase R$400 mil no barro Alto, onde não passa linha de ônibus e não foi solicitada pelas lideranças locais.

“É quase a metade para construir uma escola”, disse.

Ele citou também a dispensa de licitação do contrato com a Medial, que gerencia o Into. Ele pediu apoio ao mandado de segurança que pretende impetrar para obter informações sobre a questão da Covid-19, contrato da Medial e vacinação.