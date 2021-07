Ufac e 7º BEC firmam plano para pavimentação do acesso ao PZ

A reitora da Ufac, Guida Aquino, e o comandante do 7º Batalhão de Engenharia de Construção (BEC), coronel Milton Augusto Maciel de Souza, assinaram o plano de trabalho do termo de execução descentralizada (TED) para implementação da via de acesso ao Parque Zoobotânico (PZ) e do estacionamento do bloco do curso de Educação Física. A solenidade de assinatura ocorreu nesta segunda-feira, 5, na sala ambiente do PZ.

A previsão é que as obras comecem em setembro, após a conclusão de outros trabalhos iniciados pelo 7º BEC e da finalização dos trâmites legais. “Nossos servidores do PZ estão há muitos anos nessa espera”, disse Guida. “São 40 anos que pleiteamos essa obra”.

As tratativas para parceria com o 7º BEC começaram em 2020. O processo passou pela fase de orçamento, análise técnica do 7º BEC e do 2º Agrupamento de Engenharia, em Manaus, apresentação do estudo de viabilidade ao comandante militar da Amazônia.

E a última fase do trâmite, antes da execução da obra, foi o encaminhamento do projeto a Brasília para verificar a possibilidade de assinatura do TED.

“Para o Exército brasileiro, celebrar esse convênio com uma instituição de ensino é uma honra. Para nós é muito relevante. Sabemos que a educação é um dos pilares para o futuro do nosso país e poder colaborar com isso é importante para o 7º BEC”, ponderou o coronel Milton Augusto Maciel de Souza.

Também compôs a mesa de honra do evento o coordenador do PZ, André Luiz de Souza Lobato; a ação foi prestigiada pelos servidores do parque.