Saúde de Rio Branco ganha R$2,5 mi a serviços especializados

Publicada na edição desta terça-feira (6) do Diário Oficial da União, a portaria 1.502, do Ministério da Saúde, habilita o município de Rio Branco a receber recursos referentes ao incremento temporário do custeio dos serviços de atenção especializada à saúde.

A capital do Acre tem direito a R$ 2.598.868,00 para esse fim.

Segundo a portaria, o Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.502-de-5-de-julho-de-2021-330349497