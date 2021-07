Polícia intercepta táxi e apreende 4,,3kg de crack na BR-317 em Xapuri

Ascom/Polícia Civil do Acre –

A Polícia Civil no município de Xapuri apreendeu uma menor em posse de 4.335 kg de Crack na manhã desta terça-feira , 6 deJulho.

A apreensão se seu em decorrência de uma barreira policial que tinha como principal objetivo o combate ao tráfico de drogas.

A equipe de agentes de Policia civil interceptou um táxi que fazia o trajeto entre o município de Brasiléia para Rio Branco e ao realizar uma busca nas bagagem dos passageiros do referido coletivo, encontrou uma mala com um fundo falso que continha quase 5 kg de crack no seu interior.

Além da droga já apreendida, uma revista minuciosa foi realizada nos passageiros e mais uma quantidade de droga foi encontrada escondida no sutiã de uma menor viajava como passageira.

A revista foi realizada por uma policial feminina.

A menor foi apreendida e conduzida para a Delegacia Geral de Polícia Civil de Xapuri para os procedimentos praxe.