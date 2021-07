Representando o governo do Acre, o secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha dos Santos, esteve reunido na manhã desta segunda-feira, 5, com o prefeito Francisco Naudino Souza, a fim de ouvir o gestor e discutir ações de melhorias que beneficiem os moradores do Jordão.

A reunião foi realizada na secretaria de Segurança, em Rio Branco e contou com a presença do secretário adjunto, Maurício Pinheiro; o diretor de Operações, Ulysses Araújo; o comandante do Grupo Especial de Fronteiras, Antônio Teles; e o delegado de Polícia Civil Jarlen Martins.

Entre as pautas, foi discutida a realização de uma ação para a emissão de cédula de identidade (RG), o aumento de operações em segurança nas regiões onde há maior incidência de crime e ações com a inclusão do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron), com atuação nos rios que cortam a cidade e com foco em crimes de tráfico, contrabando ou descaminho.

“Fomos muito bem recebidos, conhecemos a realidade e dificuldades enfrentadas pelo município e discutimos ações para melhoria e atendimento das demandas. Todas as propostas serão encaminhadas às instituições responsáveis para que seja dada a devida atenção e realização dos serviços. Outras reuniões deverão ser realizadas com gestores de municípios, destacou Paulo Cézar Rocha dos Santos.