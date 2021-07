Ifac está na final da Olimpíada Nacional de História do Brasil

Mais uma vez o Instituto Federal do Acre (Ifac) chega a grande final da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) representando o estado do Acre com duas equipes. Os estudantes do campus Cruzeiro do Sul Cauã Alexandre Lima, Luiz Fellipe de Melo e André Leôncio Ribeiro fazem parte da “Historiadores Sem Curso”. Já a equipe “Patrulha Aquiri” tem como componentes Andreilson Ferreira, Estéfane de Oliveira e Franceline dos Santos, todos alunos do campus Rio Branco.

A 13ª edição ONHB contou com a participação de mais de 9 mil equipes de todos os estados brasileiros, sendo 22 equipes do Acre. Em 2021, pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia, a Olimpíada teve todas as seis fases realizadas on-line nos meses de maio e junho. A prova para os finalistas será no dia 16 de agosto e a cerimônia de premiação virtual em 12 de setembro.

Do Ifac de Cruzeiro do Sul, o estudante Cauã Alexandre conta como a equipe “Historiadores Sem Curso” se formou em 2020, quando o trio competiu pela primeira vez na olimpíada. Apesar de não terem chegado à final, eles decidiram tentar novamente este ano.

“Acredito que a palavra que define a gente agora é persistência, já que mesmo depois de não conseguir avançar no ano passado, seguimos em frente com a Olimpíada deste ano, porque percebemos que é um lugar de muito aprendizado e troca de saberes, um lugar que nos ajuda a desenvolver o pensamento crítico. Estávamos um pouco desacreditados, mas no final deu tudo certo, conseguimos ir além das nossas expectativas”, comemora