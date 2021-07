Edvaldo interpela governo sobre tomógrafo do Juruá: “cadê a gestão?”

O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta terça-feira (6) que foram vários apelos da colega, Antônia Sales, já fez muitos apelos pelo funcionamento do tomógrafo no Hospital do Juruá.

As pessoas estão sendo tratadas como acreanos de segunda categoria na terra do governador do Estado, segundo Magalhães.

Se houver prescrição médica de uma tomografia em Rio Branco o paciente poderá fazer na rede pública, pelo SUS -mas no Vale do Juruá não. “A não que estejam internados mas todos aqueles que precisam tem de ir à rede privada e pagar caro, em alguns casos, R$1 mil”, disse.

Enquanto isso, há um aparelho que foi comprado há meses que está encaixotado esperando adequação do ambiente para ser instalado.

“Cadê a gestão? Cadê o planejamento?”, questiona o deputado do PC do B. Um dos pacientes disse a ele que pedirá ressarcimento judicial do gasto.