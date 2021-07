Antônia Sales critica ausência do nome de Jéssica em pesquisa

A deputada Antônia Sales defendeu nesta terça-feira (6) os jovens que tiveram de deixar suas famílias para estudar Medicina e servir ao Acre.

“Parabenizo o Parlamento pela aprovação da lei e os jovens podem dizer que vão ajudar o seu Estado”, disse.

Ela pediu que os formados possam realmente trabalhar e ajudar a reduzir ainda mais a pandemia.

Antônia Sales também criticou a pesquisa eleitoral que não citou o nome de sua filha, Jéssica, possível candidata ao Senado.

“Podem descartar ela nas pesquisas mas o povo está de olho”, disse, afirmando que o eleitor saberá prestigiar o nome de Jéssica.

Antônia Sales disse que o Vale do Juruá tem sete representantes na Aleac mas só ela e Edvaldo Magalhães cobram pelo tomógrafo no Hospital do Juruá.

Ela vê falta de amor e carinho ao povo que sofre nos hospitais, e destacou os recursos alocados pela deputada Jéssica Sales, além do tomógrafo.

“Será que estão retaliando?”, questionou, considerando que o tomógrafo foi obtido com esforço da deputada Jéssica.

Ela relatou que um homem segue há dias na Casa de Apoio, em Rio Branco, passando mal devido ao câncer, e não consegue atendimento médico.

Ao final, parabenizou os pilotos que voam na região. A atuação deles tem sido fundamental e ela apresentou moção de aplauso á categoria, pois, diz, “são heróis” nestes tempos de pandemia ao transportar pacientes.