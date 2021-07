O Sistema Fecomércio, com o apoio Sebrae e do governo do Estado, está promovendo em Cruzeiro do Sul a campanha “Aqui tem Turismo – Turistando no Juruá”. O objetivo é fomentar o turismo na região, aprimorando a divulgação das belezas naturais e as condições de recepção dos turistas. Para o evento de lançamento da campanha, na noite desta segunda, 5, foi convidado o biólogo e apresentador televisivo Richard Rasmussen, que proferiu uma palestra.

O governador Gladson Cameli salientou ainda as peculiaridades do turismo no Juruá que envolvem saberes das culturas dos povos indígenas e ribeirinhos. “No Juruá não temos um turismo simplesmente de visitação às belezas naturais, mas um turismo de autoconhecimento. A maioria daqueles que vem pra cá está em busca de novos conhecimentos e encontra essa luz de amor e cura com as plantas medicinais e com a sabedoria dos nossos povos da floresta. Temos 19 diferentes etnias indígenas no Acre e cada uma delas tem os seus próprios festivais de espiritualidade. Os nossos indígenas e ribeirinhos têm muito a oferecer para o mundo”, ponderou Cameli.

E finalizou: “A nossa política de governo é promover e incentivar cada vez mais o turismo não só no Juruá, mas em todo o Acre. Porque o que temos a oferecer aos visitantes é inédito no nosso planeta. Temos a certeza que, fomentando o turismo, iremos gerar prosperidade para muitos acreanos”.

Previsão de crescimento do turismo no Acre

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, também ressaltou os aspectos econômicos das atividades turísticas. “O turismo foi um dos setores mais prejudicados com a pandemia de Covid-19, que ainda não acabou. Mas estamos caminhando para que, em breve, possamos estar voltando à normalidade. Isso acontecendo, certamente a tendência é aumentar o turismo na nossa região, que é rica em diversidade cultural e belezas naturais. Vamos trabalhar cada vez mais para vender uma boa imagem do Juruá para o mundo inteiro, receber turistas e gerar oportunidades à população”, pontuou o prefeito.

A secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, também destacou o potencial turístico do Acre: “São várias as profissões que se envolvem nesse trade turístico, gerando oportunidades para muita gente e fazendo a nossa economia girar. No Acre temos a maior biodiversidade do mundo, com várias aldeias indígenas e aqueles que vêm nos visitar saem daqui transformados. São coisas que só existem no Acre e que são um grande chamariz para atrair turistas”, falou a gestora.

Eliane aproveitou o evento para lançar uma campanha para incentivar os servidores públicos a viajarem mais pelo estado. “Com o programa Viaja Mais Servidor queremos promover o turismo interno. Faremos uma busca ativa para reduzir as diárias de hotéis para os servidores e criar outras vantagens que os incentivem a conhecer mais o Acre”, salientou Sinhasique.

presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Leandro Domingos, enfatizou que o sistema continuará dando muita ênfase ao turismo interno, com foco nas melhorias sociais: “O Sesc de Cruzeiro do Sul tem como objetivo promover lazer, cultura e bem-estar. A Fecomércio atua para defender a Amazônia com desenvolvimento e melhores condições de vida para o nosso povo”.

Um dos maiores promotores do ecoturismo do Juruá na mídia nacional e internacional, Richard Rasmussen, falou da potencialidade turística do estado.

“Eu sou um cara que viajo o mundo inteiro e sei quais as experiências que os turistas estrangeiros podem encontrar no Acre. Temos que mostrar as belezas para o público do exterior, mas também para os brasileiros, que precisam conhecer este estado. O Acre revela uma Amazônia diferente com o etnoturismo, que traz recursos para os povos da floresta, fazendo com que a cultura e as tradições se mantenham vivas”, afirmou o biólogo.

Richard revelou ainda que tem trazido grupos de turistas ao Acre em busca de equilíbrio espiritual. “As plantas medicinais e os conhecimentos tradicionais indígenas favorecem a experiência de se estar dentro de uma aldeia em sintonia com a natureza e consigo próprio. Isso é impagável, ou melhor dizendo é pagável e pode gerar prosperidade para muita gente que vive na floresta”, resumiu Richard.