Vacinação contra gripe termina sexta (9/7); 41,4% do público foi imunizado

Dia D de vacinação contra a gripe no Leme, na zona sul do Rio de Janeiro.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2021 termina na próxima sexta-feira, 9 de julho. Mais de 73 milhões de doses foram enviadas para Estados e Municípios e, até o momento, com a terceira e última etapa, 41,4% da cobertura vacinal foi atingida, com a aplicação de 34.578.318 doses. Até a data final, qualquer pessoa pode ser imunizada.

Informações do Ministério da Saúde (MS) mostram que desde o começo da campanha, no dia em 9 de junho, 31.951.312 foram imunizados com dose única; outros 1.846.803 tomaram a primeira injeção da vacina multidose e 779.203 completaram o ciclo do imunizante multidose. A expectativa do governo é imunizar 79.744.770 brasileiros para reduzir os casos graves de gripe que pressionam o sistema de saúde, anualmente.

A plataforma LocalizaSUS divulga, ainda, informações sobre o número de doses aplicadas em grupos prioritários. Cerca de 62,4% da população infantil – abaixo de 17 anos – foi imunizada, seguida por 59,9% da população de puérperas. Em terceiro lugar, povos indígenas, com 55,7% do total de vacinados. Gestantes foram 54,6% de imunizadas e 51,4% dos idosos brasileiros também foram vacinados.

Como ser vacinado

Quem está prestes a ser vacinado contra a Covid-19 pode tomar, primeiramente, o imunizante contra o novo coronavírus. Feito isso, é necessário esperar por no mínimo 14 dias para se vacinar contra a gripe. Segundo as orientações sanitárias oficiais, para receber a vacina basta comparecer a um posto de saúde portando caderneta de vacinação e documento com foto.