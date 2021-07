A Confederação Nacional do Transporte divulgou, nesta segunda-feira (5), os resultados da rodada 149 da Pesquisa CNT de Opinião.

O levantamento mostra que a desaprovação de Bolsonaro passou de 51% em fevereiro para 62,5% em julho. É a maior taxa desde o início do seu mandato, em 2019.

O levantamento também consultou acerca das eleições 2022. Se o presidente Jair Bolsonaro for candidato a presidente no ano que vem, 22,8% disseram que votariam nele com certeza e 11,6% disseram que poderiam votar nele. Por outro lado, 61,8% disseram que não votariam nele para presidente de jeito nenhum e 0,4% disse não conhecê-lo ou saber quem é.

Se Lula for candidato a presidente no ano que vem, 35,4% disseram que votariam nele com certeza e 17,1% disseram que poderiam votar nele. Por outro lado, 44,5% disseram que não votariam nele para presidente de jeito nenhum e 0,1% disse não conhecê-lo ou saber quem é.

Se Sérgio Moro for candidato a presidente no ano que vem, 4,4% disseram que votariam nele com certeza e 24,7% disseram que poderiam votar nele. Por outro lado, 56,7% disseram que não votariam nele para presidente de jeito nenhum e 10,9% disseram não o conhecer ou saber quem é.

Se Ciro Gomes for candidato a presidente no ano que vem, 4,3% disseram que votariam nele com certeza e 26,2% disseram que poderiam votar nele. Por outro lado, 52,4% disseram que não votariam nele para presidente de jeito nenhum e 13,1% disseram não o conhecer ou saber quem é.

Se João Dória for candidato a presidente no ano que vem, 1,5% disse que votaria nele com certeza e 16,5% disseram que poderiam votar nele. Por outro lado, 57,9% disseram que não votariam nele para presidente de jeito nenhum e 20,5% disseram não o conhecer ou saber quem é.

Se Henrique Mandetta for candidato a presidente no ano que vem, 1,2% disse que votaria nele com certeza e 13,3% disseram que poderiam votar nele. Por outro lado, 51,5% disseram que não votariam nele para presidente de jeito nenhum e 30,5% disseram não o conhecer ou saber quem é.

A pesquisa, realizada em parceria com o Instituto MDA de 1º a 3 de julho de 2021, mostra as avaliações do governo e o desempenho pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Sobre as eleições presidenciais de 2022, a pesquisa traz as intenções de voto dos entrevistados, além da opinião sobre os tipos de urna eleitoral.

A pesquisa traz também a percepção da população sobre questões relacionadas à situação do país para emprego, saúde, educação e segurança pública. A Pesquisa CNT de Opinião indica, ainda, a visão dos entrevistados em relação à avaliação do ensino remoto e a opinião sobre o retorno às aulas com o avanço da vacinação.

Foram realizadas 2.002 entrevistas presenciais, em 137 municípios de 25 Unidades da Federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com 95% de nível de confiança.