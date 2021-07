Da PC/AC –

Na manhã desta segunda-feira, 5/7 a Policia Civil no município de Epitaciolândia, distante cerca de 230 km da capital, fez a restituição de uma motocicleta Yamaha Fazer 150 ao seu verdadeiro proprietário.

O trabalho de recuperação do veículo foi realizado em cooperação com a Policia Boliviana, que fez a entrega do bem tomado em assalto na cidade de Rio Branco no dia 17 de junho de 2021, onde bandidos armados renderam a vítima e roubaram o veículo.

A moto foi apreendida em território Boliviano por investigadores da polícia boliviana (divisão DIPROVE), que por sua vez, solicitou apoio da Policia Civil de Epitaciolândia, que identificou a vítima e a acionou, e também a acompanhou até a cidade de Cobija para que o bem lhe fosse restituído.

O veículo foi levado por investigadores da Polícia Civil, para a delegacia de Epitaciolândia onde foi restituído ao seu proprietário.

Os trabalhos foram coordenados pela Delegada Carla Ivane Britto, coordenadora Geral da Regional do Alto Acre.

A investigação deve continuar no sentido identificar mais pessoas envolvidas na ação criminosa.