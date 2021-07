Escritório Social do Acre abre quatro vagas de ensino médio e superior

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), torna pública a abertura de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, visando contratação, por tempo determinado, de profissionais de nível médio e superior para compor o quadro do Escritório Social do Iapen. O processo seletivo será regido pelo Edital Nº 001, publicado no Diário Oficial desta segunda-feira, 5 de julho, e executado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – Ibade.

As inscrições iniciam nesta terça, 6, e encerram dia 9 de agosto, e serão realizadas pela internet, conforme as instruções presentes no edital. A prova objetiva ocorre no dia 5 de setembro de 2021, e será realizada nas cidades de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá, conforme opção do candidato no momento da inscrição.

As vagas são para Auxiliar Administrativo, Advogado, Assistente Social e Psicólogo. No total são quatro vagas distribuídas para ampla concorrência, com remuneração que vai de R$ 3.065,05, para nível médio, a R$ 4.658,32 para as vagas de nível superior. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

O candidato deve ficar atento, pois todos os atos do Processo Seletivo Simplificado serão publicados no Diário Oficial do Estado: www.diario.ac.gov.br e no site www.ibade.org.br, e neles serão informados qualquer alteração que possam haver no certame.

O Processo Seletivo terá três fases, sendo a primeira fase a Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; a segunda fase será a Investigação Criminal e Social, de caráter eliminatório; e a terceira e última fase é a Prova de Títulos, de caráter eliminatório.

Acesse o edital aqui, confira todas as normas, conteúdo programáticos para todos os cargos e cronograma previsto.