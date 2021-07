A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) tem investido esforços para o fortalecimento da atuação no interior do estado. Nesta quinta-feira, 1º, a defensora pública geral, Simone Jaques de Azambuja Santiago, assinou a ordem de serviço para o início da construção da unidade da DPE/AC no município de Xapuri.

O ato de assinatura para o início das obras contou com a presença do governador Gladson Cameli, da subdefensora-geral, Roberta de Paula Caminha Melo, do prefeito Bira Vasconcelos, do deputado federal Alan Rick, do secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, responsável pela execução da obra, entre outras autoridades.

A atuação no interior visa ampliar o acesso à justiça, garantir os direitos da população e fortalecer os serviços da instituição. “É uma honra participar deste momento e deste sonho que se realiza hoje, uma conquista para nossa instituição, mas principalmente para este povo aguerrido que tanto necessita de assistência jurídica e da presença da Defensoria Pública neste município”, disse a defensora-geral, Simone Santiago.

A defensora-geral destacou que a conquista da unidade somente foi possível graças ao compromisso firmado com o governo do Acre, ao deputado federal, Leo de Brito que destinou emenda parlamentar para construção do prédio, ao prefeito Bira Vasconcelos e a todos os vereadores que votaram favoravelmente pela cessão do terreno para a Unidade Defensorial.

Estendeu também os agradecimentos ao secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, e aos servidores da DPE/AC que se empenharam para que este projeto fosse iniciado, na ocasião representados pelo diretor-geral da instituição, Bruno Norberto, e Ednúbia D’Avila.

“A Defensoria cumpre o papel de cidadania, levando a presença do Estado de Direito a população mais carente, minha gratidão não somente pelo trabalho que tem sido feito, mas pela humildade de cada um de vocês, disse o governador Gladson Cameli em seu discurso.

A subdefensora-geral, Roberta Caminha, que iniciou o projeto para unidade da DPE/AC ainda em sua gestão como defensora-geral, falou da emoção de participar deste momento, principalmente por ser nascida em Xapuri e ter atuado durante seis anos no município. “Estou muito feliz e não consigo conter minha emoção, a Unidade Defensorial no município de Xapuri é uma vitória muito significativa para todos nós”, disse.

Localização

A unidade da Defensoria Pública no município de Xapuri será construída na Rua Deocleciano Lago, nº 71, no centro da cidade.