O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec/Dom Moacyr), acaba de abrir edital para ingresso em cursos nas áreas de Floresta em Manejo Sustentável, Produção Florestal e Promoção de Negócios. São 664 vagas distribuídas por todo o estado. As inscrições tiveram início nesta segunda-feira, 5, e estendem-se até o dia 19.

Os cursos oferecidos são Agricultura Familiar, Cooperativismo Rural, Empreendedorismo Rural e Projetos Florestais. Do total de 664 vagas abertas, 160 serão destinadas à regional do Alto Acre, 160 à do Juruá, 160 ao Baixo Acre, 92 a Tarauacá-Envira e 92 à regional do Purus.

Trata-se de cursos de formação inicial e continuada (FICs) na modalidade de educação a distância (EaD), com capacitação e habilitação técnica para os alunos, com carga de 160 horas. A iniciativa faz parte do cronograma do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre (PDSA).

“O papel social na oferta desses cursos vai além de um plano contra o desemprego, por exemplo. É, sobretudo, uma forma de promover o desenvolvimento econômico e social de comunidades rurais”, disse o presidente do Ieptec, Francineudo Costa.

O critério de seleção será predominantemente a ordem de inscrição. Para isso, os interessados devem obter o formulário eletrônico acessando o site ead.ieptec.ac.gov.br. É necessário ainda que o candidato possua idade mínima de 15 anos.

Também será possível realizar a inscrição presencialmente na unidade-sede do Ieptec e em unidades que compõem a rede de educação profissional no estado: Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha (Rio Branco), Centro de Educação Profissional e Tecnológica João de Deus (Plácido de Castro), Núcleo de Educação Profissional e Tecnológica (Tarauacá) e Ceflora (Cruzeiro do Sul).

Será permitido que o candidato se inscreva em até duas opções de curso, porém, será priorizada a primeira opção escolhida.

A lista com os candidatos contemplados será divulgada no dia 27 de julho no endereço eletrônico ead.ieptec.ac.gov.br. As aulas terão início em meados de agosto e conclusão em outubro.

Para mais informações, acesse o edital (clique aqui) ou a plataforma de EaD do Ieptec no link acima.