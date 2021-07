Mais de 13 mil carteira de identidade emitidas no Acre em 2021

A Polícia Civil do Acre, por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo, emitiu, nos primeiros seis meses de 2021, 13.055 mil carteiras de identidade que haviam sido solicitadas por meio de agendamento em decorrência da pandemia da Covid-19.

Em balanço geral, no período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2021, foram emitidas 4.682 1ª via e 8.373 2ª via do documento em todo estado. Com o retorno da normalidade dos serviços de emissão de RG’s, somente no mês de junho, a Polícia Civil emitiu 6.000 mil carteiras de identidade, o que demonstra um aumento substancial na procura pelo documento.

Na capital, o agendamento é feito de forma online, que ocorre toda sexta-feira para atendimentos na semana seguinte pelo endereço eletrônico idpol.ac.gov.br/services. E pelos telefones 3215 2484, 3215 2449 e 3215 2451.

A Polícia Civil do Acre também adotou um novo modelo de cédula de identidade possibilitando serem inscritos na cédula as informações relativas aos seguintes documentos: certidões de nascimento ou de casamento, CPF, Título de Eleitor, INSS/PIS/PASEP, Identidade Profissional, Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, cartão do SUS e fator sanguíneo.

A emissão do documento na capital tem prazo máximo de até 5 dias após a compensação bancária referente ao pagamento da taxa obrigatória para a segunda via. A primeira via do documento é gratuita. Caso requerente necessite de atendimento domiciliar ou hospitalar é só comparecer ao Instituto de Identificação da Polícia Civil e solicitar o serviço.

A Polícia Civil tem postos de identificação em todos os municípios do Estado, com exceção de Senador Guiomard e Bujari, cujas populações procuram os serviços na capital.