Com uma missa na Catedral de Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul, no sábado, dia 3, a Ordem das Irmãs de Notre Dame (Nossa Senhora em português) comemorou os 50 anos de atuação religiosa e social no estado. Elas vieram a convite do então bispo Dom Henrique Ruth (já falecido) e escreveram uma história que influenciou enormemente o desenvolvimento dos valores humanistas das regiões do Juruá e Tarauacá/Envira.

A atuação da Congregação de Notre Dame ajudou na criação da Maternidade de Cruzeiro do Sul e reforçou o quadro de profissionais de saúde do Hospital Regional do Juruá, onde trabalham como enfermeiras até hoje. Também é notável a contribuição que deram na formação educacional do povo de Cruzeiro. Sobretudo, tiveram participação na estruturação pedagógica de escolas como o Colégio São José, fundado pelos irmãos Maristas e no Instituto Santa Terezinha, criado pelas irmãs dominicanas.

O governador Gladson Cameli, que estudou no Santa Terezinha, reconhece a importância da atuação das religiosas.

“As irmãs deram uma enorme contribuição para o povo do Juruá e de todo o Acre. Seja nos serviços hospitalares ou educacionais essas mulheres enfrentaram grandes desafios numa região, que na época, era praticamente isolada do resto do Brasil. Mesmo assim cada um delas deu o melhor de si para ajudar na nossa formação social e cultural. Então temos muito a agradecer pela atuação da Congregação de Notre Dame, no nosso estado, nesses 50 anos”, ressaltou o governador.

Agência de Notícias do Acre