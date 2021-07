Dois anos e meio de governo  e Gladson cumpriu  15% das promessas

O governador Gladson Cameli cumpriu integralmente 10 das 68 promessas que fez em plano de governo. Oito dessas promessas foram cumpridas em parte e 50 não foram cumpridas.

Ou seja: dois anos e meio após assumir o Governo do Acre, Gladson cumpriu de modo integral cerca de 15% das promessas.

O levantamento é do G1, que atualizou neste sábado (3) a plataforma Promessa dos Políticos.

Entre as promessas cumpridas, segundo o G1, Gladson conseguiu reduzir gradativamente os cargos comissionados, eliminando os cargos desnecessários e sobrepostos. Reduzir a necessidade de cargos de confiança e transmitir esse papel para os servidores de carreira que fazem parte naturalmente da gestão do Estado.

De outro lado, no setor de administração, Gladson ainda não cumpriu o plano de centralizar a aquisição e a contratação de bens e serviços de uso comum aos órgãos da administração direta do Poder Executivo, de forma a obter mais eficiência no gasto público, padronizar procedimentos e melhorar o controle e a fiscalização das compras estaduais.

Na área de direitos humanos, nenhuma das cinco promessas foi cumprida.

Na área de segurança pública, Gladson não cumpriu ainda a promessa de aumentar o número de delegacias das mulheres com atendimento 24 horas mas cumpriu o plano de criar o Centro Integrado de Inteligência Estadual para monitorar em tempo integral a segurança do estado. O CIIE será coordenado por um conselho formado por representantes das polícias estaduais e federais, sob a presidência do secretário de Segurança Pública.

Em transparência ainda não cumpriu a promessa de criar o índice de transparência do Estado.

Na área de economia também não cumpriu nenhuma das cinco promessas.

Em educação e cultura, o governador cumpriu a promessa de criar o programa Aprender Mais no Ensino Médio mas até agora não celebrou convênio com a Ufac, que consta no plano de governo.

Das 12 promessas que fez para o agronegócio, então carro-chefe de seu projeto de governo, Gladson cumpriu somente 3.

Na área de saúde cumpriu uma de três.

Mas as coisas não andaram devaga apenas no Acre. Segundo o levantamento, governadores dos 26 estados e do Distrito Federal cumpriram uma de cada quatro promessas feitas durante a campanha eleitoral de 2018.

As Promessas dos Políticos pode ser acessada aqui https://especiais.g1.globo.com/politica/2015/as-promessas-dos-politicos/?&_ga=2.260154189.1307463176.1625314347-547efddb-d294-cf73-599e-452ea4bfea2e#/governadores