Bolsonaro sobre atos: “Nunca foi por saúde ou democracia, sempre foi pelo poder”

O presidente Jair Bolsonaro se manifestou nesse sábado (3.jul.2021) sobre as manifestações contra seu governo registradas em diversas cidades do Brasil e do exterior.

Em seu perfil no Twitter, o chefe do Executivo publicou fotos de confrontos entre manifestantes e a polícia, em São Paulo, além de imagens de depredação de pontos de ônibus e de agências bancárias.

“Nenhum genocídio será apontado. Nenhuma escalada autoritária ou “ato antidemocrático” será citado. Nenhuma ameaça à democracia será alertada. Nenhuma busca e apreensão será feita. Nenhum sigilo será quebrado. Lembrem-se: nunca foi por saúde ou democracia, sempre foi pelo poder!”, escreveu Bolsonaro.

No encerramento do ato em São Paulo, um grupo depredou e incendiou uma agência bancária na região central da capital paulista. Outro quebrou vidros de uma concessionária de veículos e depredou pontos de ônibus. A fachada de uma universidade, na Rua da Consolação, foi danificada.

Policiais militares usaram bombas de efeito moral e spray de pimenta para dispersar os grupos. Os manifestantes atacaram os policiais com pedras, pedaços de pau, gradis e rojões. Segundo a Polícia Militar do Estado de São Paulo, um agente e um segurança da ViaQuatro, concessionária que opera a linha amarela do Metrô, ficaram feridos.

Leia mais