Após denúncia anônima, Polícia Militar apreende drogas em Rio Branco

Assessoria de Comunicação da PMAC

Militares do Primeiro Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) aprenderam na tarde deste sábado, 03, uma adolescente de 16 anos e prenderam um homem de 18 anos, com 89 trouxinhas de cocaína, 48 tabletes de skank, uma barra maior também de skank (um tipo de maconha mais potente) e um pacote de pasta à base de cocaína. A ação ocorreu no bairro Bahia Nova, em Rio Branco, após denúncia anônima.

Os militares receberam a informação, montaram o cerco policial e flagraram o momento em que a adolescente entregou um objeto a um suspeito. Foi dado voz de parada, mas o indivíduo conseguiu fugir.

A adolescente acabou detida. Ela confirmou que a residência era usada apenas para a venda e consumo de drogas e que no local havia um homem de 18 anos. Além do entorpecente, os militares apreenderam 566 reais, uma munição deflagrada, balança de precisão e materiais usados para embalar e preparar drogas para a venda.

A adolescente e o homem foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.